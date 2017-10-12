Эҥирги алтай солундар (Ӱлӱрген айдыҥ 12-чи кӱни)
Скоро в эфире
Скоро в эфире ГТРК «Горный Алтай» программа «На тему дня» с участием начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай
Алексея Чирикова.
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Октябрь 2017
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