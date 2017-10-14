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Ветеран педагогического труда Зоя Булгакова отметила юбилей

Профессия - учитель. Даже уходя на заслуженный отдых, педагоги активно принимают участие в жизни общества. В Усть-Коксинском районе более трёхсот ветеранов педагогического труда, они поистине достойны уважения и благодарности. Наша съёмочная группа побывала в гостях у Зои Сергеевны Булгаковой.

Все детство и школьные годы Зои Сергеевны прошли в селе Горбуново, в семье, где воспитывали десять детей.

Окончив школу, она не раздумывая, поступает в Горно-Алтайский педагогический институт на биолого-географический факультет.

Сорок лет преподавания пролетели, как один день, вспоминает ветеран, но первые уроки, в шестьдесят третьем, запомнились навсегда.

ЗОЯ БУЛГАКОВА, ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА: «Мне не было страшно, не знаю почему, классы по 38-40 человек, они не считались классами, если было меньше и почему то не волновалась, я вела 36 часов географии, вела в вечерней школе 18 часов. У меня не было времени для волнений. В вечерней школе сидели женщины, мужчины они зимой на санях из Тюгурюка, Курунды, Горбунова, Тихоньки все приезжали учиться».

«Тише Зося идёт», на её уроках даже самые хулиганистые ребята включались в работу, она всегда считала, что ученики все сорок пять минут должны быть заняты делом.

Недавно Зоя Сергеевна отметила свой юбилей, со своим мужем они воспитали двух сыновей, подрастают пять внуков, в этот день, она получила много поздравлений от родных, коллег и бывших учеников.

В её доме всегда рады гостям, и хотя здоровье уже подводит, желание быть в курсе событий идти в ногу со временем остаётся.

Любить, уважать учеников, и в то же время быть требовательной, заслуженный учитель всегда стремился давать детям глубокие знания, поэтому и пришкольный участок был гордостью биолога.

И сегодня, несмотря на возраст, она с удовольствием занимается огородом и цветами. Вспоминая в этот осенний день буйство летних красок.

В эти октябрьские дни по традиции соберутся ветераны в своей родной Усть-Коксинской школе, вот и Зоя Сергеевна уже получила приглашение на это торжество, на котором будет повод вспомнить о прошлом и поговорить, о будущем.

Светлана Мороз