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В Горно-Алтайске прошли спортивные семейные старты

Их участниками стали семьи, воспитывающие приемных детей, кандидаты в опекуны и дети, нуждающиеся в семье. Всего 21 команда.

На торжественном открытии - команды в яркой форме. Здесь более 60-ти участников. Такие состязания проходят впервые у нас в регионе. Команды распределили по возрастам на две подгруппы. Все этапы эстафеты были очень интересными и доступными каждому. Папа, мама и ребенок смогли продемонстрировать не только свои спортивные возможности, но и умение действовать сообща, в команде.

ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВА, УЧАСТНИЦА СЕМЕЙНЫХ СПОРТИВНЫХ СТАРТОВ: «Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации все это очень важно. Атмосфера добрая, позитивная. Для детей это очень важно. Для нас все интересно, позитивно, настроены на результат».

Конкурсные туры: «Хоккеист», «Обруч», «Тоннель», «Транспортировка - папамамабиль», «Переноска теннисного мяча». «Могул». Помимо эстафеты, семьи могла сдать нормы ГТО. Такие совместные мероприятия, помогают родителям и детям сблизиться и найти общие интересы. Будучи одной командой они почувствовали плечо ближнего и поняли, что их семья самая лучшая. Кроме этого здесь же приемные семьи познакомились, пообщались и обсудили общие темы. Среди участников стартов также были дети из школы-интерната, они со своими наставниками активно боролись за победу.

В итоге в возрастной категории от 8 до 10 лет, сразу два призовых места достались командам школы-интерната, 3 место у семьи Каменевых. В старшей подгруппе победителями стали Спицыны, 2 место у семьи Копыловых и замкнули тройку лидеров семья Щеклеиных. Все призеры награждены медалями, дипломами и ценными подарками.

Марина Кулеева