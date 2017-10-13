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Кабмин РА обсуждает основные тенденции дальнейшей экономической ситуации в регионе

Социально-экономическое развитие и бюджет региона на 2018-й и плановый период 19-20 годов. В правительстве на внеочередном заседании обсудили основные тенденции дальнейшей экономической ситуации. Развитие планируется по двум сценариям: по умеренному - рост экономики составит порядка 1-1,5 %, по оптимистичному, включающему стимулирование роста потребительского и инвестиционного рынков, прирост ВВП может достигнуть 2% к концу 2018-го года, а к 20-му - 2,7%. Уровень инфляции прогнозируется в пределах 4%.

В целом заложенные параметры создают возможности для сбалансированности бюджета и позволят выполнить все базовые обязательства. Что касается главного финансового документа, то прогнозный объем доходов на 2018-й год составит 15 млрд. 530 млн., расходы 15 млрд, 502 млн. Доходов больше на 32 млн., минфин региона предлагает принять профицит, чтобы поддержать МО-я по предоставлению бюджетных кредитов с льготной процетной ставкой.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «Приоритеты расходов сформированы. Это исполнение социальных обязательств и оптимизация расходов, сдерживание роста, четкое расстановка приоритетов для реализации первоочередных направлений».

Проект закона сейчас содержит все приложения. Документ будет направлен в Минфин России для заключения.