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Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летней местной жительницы

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 Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4-ой статьи 159-ой УК РФ - мошенничество и приобретения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, что привело к потере жилья потерпевшим.

СУМЕР СУРАКОВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «По версии следствия обвиняемая введя в заблуждение потерпевшую, страдающую психическим заболевание, в 2015 году продала принадлежащую ей квартиру и присвоила денежные средства. Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу».

Санкции статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

 

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