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Республиканские газеты высадили аллею

Старейшие печатные издания республики отмечают свой юбилей. Ровно 95 лет назад вышли первые номера газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». В рамках празднования сотрудники редакций высадили свою аллею.

2017 год для республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» стал поистине знаковым. 95 лет, солидный возраст. Строительство социализма, годы «пятилеток», перестройка. Освещая все события, газеты отражали историю области. Спустя почти век в редакции многое изменилось. Но высокие стандарты остаются прежними.

"Алтайдын Чолмоны" - один из важных источников информации для жителей региона.

АЙСУЛУ КЫЙГАСОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "АЛТАЙДЫН ЧОЛМОНЫ": «Практически за вековую историю у "Алтайдын Чолмоны" не просто история, не просто люди, это становление всей РА, это становление Горного Алтая, это развитие Горного Алтая. Листая страницы Алтайдын Чолмоны сегодня можно увидеть, как выглядел наш Горный Алтай 95 лет назад».

В рамках празднования юбилея, открылась зеленая аллея газеты «Алтайдын Чолмоны». Светлана Кыдыева, Михаил Тарпаков, Арутай Адаров, Степан Тюхтенев и их коллеги посадили 20 молодых лип около памятника героям гражданской войны.

А рядом, уже в городском парке расположилась аллея "Звезды Алтая". Сотрудники редакции, ветераны газеты, участники пресс клуба из первой школы высадили молодые елочки и липы.

АЛЁНА КАЗАНЦЕВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "ЗВЕЗДА АЛТАЯ": «Сегодня в рамках этих юбилейных мероприятий мы закладываем аллею "95 лет газете". Аллею для будущих читателей газеты потому, что в парке аттракционы все детские, тут также строится комплекс для детей, я думаю, что это так созвучно и красиво, где будут укрываться в тени, где будут гулять читатели, которые придут и возьмут в руки газету через 5, к столетию, через 10 лет и т.д.»

В этот же день Мария Грицко, Валентин Варванец, Владимир Шадрин и другие, в новопосаженной аллее, заложили «капсулу времени», Оставив пожелания себе, газете и читателям к сотому юбилею издания.

Всего в этот день было посажено 40 деревьев. Саженцы для посадки предоставило учреждение «Чемал лес».

Дарья Куликова