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В столице РА пройдет этнокультурный фестиваль

"Алтайское зимовье: традиции и обычаи народов Алтае-Саянской горной страны". Под таким названием в Горно-Алтайске в день народного единства – 4 ноября пройдет этнокультурный фестиваль. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции с журналистами. В программе праздника: дегустация национальных блюд, спортивные игры, концерт. Участники и гости смогут познакомиться с культурой и традициями разных народов, проживающих в нашем городе.

АНГЕЛИНА ДАНЬКО, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ, СТУДЕНТКА ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГАГУ: «Отличительной особенностью фестиваля является то что он будет молодежным и целью является развитие толерантности у жителей города. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие и просто посетить фестиваль».

Проект разработан первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ГАГУ. Фестиваль в июне этого года был признан победителем в муниципальном конкурсе грантов. Организаторы отмечают, поделиться традициями и обычаями своего народа с жителями нашего города может любой желающий в возрасте до 35 лет. Заявки будут приниматься с 20 октября по 1 ноября.