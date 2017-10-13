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Старая пограничная застава станет музеем

Старая пограничная застава станет музеем, а на ее территории будет создан лагерь для военно-патриотических клубов. В Язуле решили сохранить постройки 30-х годов прошлого столетия. На месте побывали представители районной администрации и пограничного управления.

Если бы не Тува, здесь до сих располагались бы российские пограничники. Тувинская народная республика вошла в состав Советского Союза в конце Великой Отечественной войны - в 1944-м. Государственная граница между нынешним Алтаем и Тывой была стерта, и застава расформирована.

Язулинская застава функционировала 12 лет - с 1932-го года. Здесь все построено руками пограничников: от казармы и офицерского дома до конюшни, которая возводилась с особым старанием. Лошади - одно из немногих транспортных средств пограничников того времени - им уделялось особое внимание. Все сохранилось в хорошем состоянии. В конюшне осталось даже сено с прошлого века, которое заготовили пограничники. И этот камин, напоминающий древний очаг, вписался в интерьер, где все как в музее: старые рации, пожелтевшие открытки, конная упряжь и предметы быта.

За бывшей заставой следит бывший пограничник и его супруга. Ветеран пограничной службы Сергей Шевченко и сейчас охраняет, но уже не рубежи родины, а природу. На момент приезда съемочной группы он находился в очередном рейде по территории государственного заповедника.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «На территории Язулинской заставы работает сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника Сергей Шевченко с супругой. Им нужно выразить огромную благодарность: они охраняют, смотрят за территорией и застава сохранилась в первозданном виде».

Прикоснуться к живой истории пограничной службы и пройти по заповедным тропам. Это единственная уцелевшая в России застава деревянной постройки. Воссоздать исторический облик, предлагают руководство района и пограничного управления, обустроить на ее базе летний тренировочный лагерь. Для начала палаточный, а затем и стационарный для воспитанников военно-патриотических клубов республики.

Ольга Усольцева