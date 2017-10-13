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В Майминском сельхозтехникуме открыли самый большой автогородок в республике

В помощь начинающим автолюбителям. На территории Майминского сельхозтехникума открылся специализированный автогородок. Это самый большой в регионе современный полигон с асфальтированной площадкой, дорожной разметкой, знаками и необходимым оборудованием. На его создание по решению Главы Александра Бердникова было выделено 2 миллиона рублей.

Показательные выступления кадетов и творческие номера учащихся сельхозтехникума были посвящены открытию автогородка. Радовались новому объекту и студенты и преподаватели. О таком автодроме, где молодые люди будут учиться вождению, мечтали давно.

АЛЕКСАНДР ЧЕКОНОВ, ДИРЕКТОР МАЙМИНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА: «Это позволит готовить студентов по водительским категориям от А до Е и готовить настоящих профессионалов. Здесь будет автошкола, будем набирать школьников, студентов, соревнования по скейтборду. Уроки безопасности для детсадов и школ. Благодаря помощи Александра Бердникова и Роберта Пальталлера более двух миллионов рублей было выделено. Будет установлено видеонаблюдение, освещение».

Работа по восстановлению автодрома проводилась в течение 2-х лет. Сейчас на территории - асфальт, сделана дорожная разметка. И те, кто впервые сядет за руль автомобиля здесь смогут отлично ориентироваться и набираться опыта для сдачи экзаменов на водительские права.

От имени Главы РА А. Бердникова к присутствующим обратился первый вице премьер Правительства Р.Пальталлер.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Здесь можно готовить профессионалов, специалистов, просто можно заниматься спортом. Возможным стало из-за обращения к Главе. Александр Васильевич откликнулся на эту идею и сейчас видим эту площадку».

Администрация техникума вручила благодарственные письма Главе РА А. Бердникову и первому заместителю Р. Пальталлеру за содействие в строительстве.

Строительство автодрома велось в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров для региона, а также в рамках создания парка «Патриот» на территории Майминского сельскохозяйственного техникума.

Марина Кулеева