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Конструктивный диалог с предпринимателями

Правоприменительная практика по контрольно-надзорной деятельности регионального значения. В республиканском правительстве обсудили предварительные итоги проведения публичных обсуждений проектов, реализуемых в рамках проектного управления. Первые слушания по 17 региональным видам контроля были проведены в конце сентября.

В них участвовало более 130 человек, в том числе представители бизнеса, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители исполнительных органов государственной власти и другие. Среди вопросов обсуждения и контроль за ходом внедрения целевых моделей по упрощению ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата. Отмечено, что публичное обсуждение, в первую очередь, направлено на конструктивный диалог с предпринимателями.

РОМАН ПТИЦЫН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «Важно понимать и довести до бизнеса то, что в основе публичных обсуждений лежит профилактика нарушений обязательных требований посредством распространения информации о типовых и массовых нарушениях. Работа по разъяснению новых обязательных требований содержащихся в нормативно-правовых актах, получение органами госвласти и позиции предпринимательского сообщества и широкого круга общественности, как в отношении отдельных вопросов правоприменения, так и в отношении комплексных проблем в сфере контроля и надзора».

Следующие публичные обсуждения запланированы на 30 ноября 2017 года. Территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти необходимо обратить внимание на соблюдение методических рекомендаций по организации и проведению публичных обсуждений правоприменительной практики.