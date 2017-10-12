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Желающие проверили себя в знании экономики

Экономика для всех. Порядка двухсот жителей РА приняли участие в первом всероссийском экономическом диктанте. Старшеклассники, студенты и все желающие смогли проверить свои знания, отвечая на вопросы теста, разработанного экономическим обществом РФ.

"Сильная экономика - процветающая Россия". Именно под таким девизом прошёл первый всероссийский экономический диктант, самое активное участие в котором приняли и жители РА, пришедшие для этого в аудитории ГАГУ. Диктант - понятие здесь чисто формальное. Скорее это некое тестирование, когда участникам предлагается вопрос, на который даётся несколько возможных ответов. Выбрать один или несколько правильных - главная задача решивших проверить свои экономические знания людей.

ОЛЬГА ШВАКОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ ГАГУ: «Какова идея - выяснить насколько население готово к решению экономических вопросов, использованию их в современной жизни, в своей жизни, для того, чтобы правильно понимать происходящие процессы и правильно реагировать на проходящие процессы в экономике».

Тестирование на знание основ экономики проходило в двух аудиториях - в первой собрались студенты и все желающие отвечавшие на вопросы университетского уровня. Ну, а здесь своё знание теории и практики экономики проверяли старшеклассники, для которых вопросы подбирались попроще.

Диктант длился ровно час. За это время его участники ответили на 25 вопросов.

В этот же день желающие смогли испытать свои знаия on-line на сайте Вольного экономического общества России. Там же позднее можно будет узнать о своих результатах. Участники диктанта, набравшие более 80 баллов из 100 возможных, будут приглашены в финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».

Алексей Параев