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РА находится в пятерке лидеров по рождаемости в стране

Строительство новых медучреждений, развитие санавиации и применение новейшего высокотехнологичного оборудования. Об этом и многом другом рассказал министр здравоохранения РА Владимир Пелеганчук на встрече с журналистами. В ходе пресс-конференции было отмечено, что сегодня Горный Алтай находится в пятерке лидеров по рождаемости в стране.

874 малыша родилось за 8 месяцев этого года в республике Алтай. Наш регион в показателях рождаемости уступил только Тыве, Чечне, Дагестану и Ингушетии. На встрече с журналистами Владимир Пелеганчук отмечает что в следующем году начнется реконструкция старого и строительство нового перинатального центра. Есть соответствующее поручение главы республики Александра Бердникова и сейчас уже выделены средства на проектно-сметные работы.

ВЛАДИМИР ПЕЛЕГАНЧУК, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Первый шаг мы вот такой делаем по перинатальному центру, а следующий он более серьёзный, глобальный, там будут другие средства, я думаю, там не менее 250 млн нужно будет для того, чтобы сделать новый корпус. А новый корпус мы делаем не просто палаты, нам нужны там операционные, диагностическая база, род. залы, реанимацию».

Ещё одна важная тема - развитие санитарной авиации в Горном Алтае. Вопрос медицинской эвакуации пациентов из труднодоступных районов находится под контролем у главы республики Александра Бердникова. В этом году благодаря плодотворной работе местных властей удалось попасть в Федеральную программу. Она разработана по поручению Президента страны Владимира Путина. Наша республика получила 70 миллионов. Как результат сегодня это 61 вылет и сотня спасенных жизней.

ВЛАДИМИР ПЕЛЕГАНЧУК, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Это дает доступность К населению, в том числе в оказании специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в этот период времени, который выделяется для того, чтобы у человека не развился инфаркту, или инсульт, или не наступили необратимые изменения при травмах, каких-то серьёзных острых хирургических патологий, если это беременность и роды, тоже во время доставить в перинатальный центр».

Кроме этого в республике работает программа информатизации. Сегодня большинство учреждений здравоохранения обеспечены современным высокотехнологичным оборудованием, информационными системами, электронной регистратурой.

Что касается квалифицированных кадров, то только в этом году на работу в медучреждения региона принято 40 молодых специалистов. Ежегодно по целевым направлениям в медицинские ВУЗы страны поступает порядка 80-ти человек из РА.

Иван Яськов