На совещании под председательством А. Бердникова рассмотрели ход реализации региональной адресной программы. Для ее завершения сегодня ведется строительство двух оставшихся многоквартирных домов. Пятилетняя программа в настоящее время реализована на 90%.
Открывая совещание А. Бердников напомнил, что в регионе реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья всегда проходила своевременно и в установленные сроки, и отметил, что на данном этапе необходимо принять все меры по ее выполнению. Всего в текущем году планируется переселить 282 человека из 113 квартир. На сегодня приобретены 56 квартир по ул. Набережной в столице и 27 - по ул. Ленина в Майме. Однако не везде подрядчики не успевают по срокам.
АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Надо эти вопросы решать, прогнозировать. Понятно, что 44-й закон - процедура аукционов, торгов и все остальное, но все равно, надо думать, контролировать этот процесс. С переселением мы разберемся вместе с Маймой и городом».
Целевой показатель в ходе реализации президентской программы за 2013-2016-й годы у нас перевыполнен на 4 тыс. квадратных метров. За счет средств консолидированного бюджета РА гражданам дополнительно предоставляется от 4 до 6 кв. метров жилья. А стоимость одного метра, по данным Минрегионразвития, составляет 33 845 рублей. Готовность дома по улице Набережная и в Майме по ул. Ленина высокая, но темпы строительства ниже, отмечают специалисты.
ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Процент готовности высокий - 90 %. Но работы ведутся пока достаточно вяло. Соответственно, прилагаем сейчас все усилия, чтобы активизировать подрядную организацию на то, чтобы эти работы срочно выполнить».
Что касается районов, в Улагане расселяются 10 жилых помещений общей площадью 300 кв. метров. Две семьи уже получили квартиры в доме по ул. Осипенко в городе, и восемь – получат в Майме по Ленина. В этом же доме приобретена еще одна квартира для Усть-Канского района. В целом, по республике осталось переселить 83 квартиры.
Владимир Попошев