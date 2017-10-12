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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на контроле правительства региона

На совещании под председательством А. Бердникова рассмотрели ход реализации региональной адресной программы. Для ее завершения сегодня ведется строительство двух оставшихся многоквартирных домов. Пятилетняя программа в настоящее время реализована на 90%.

Открывая совещание А. Бердников напомнил, что в регионе реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья всегда проходила своевременно и в установленные сроки, и отметил, что на данном этапе необходимо принять все меры по ее выполнению. Всего в текущем году планируется переселить 282 человека из 113 квартир. На сегодня приобретены 56 квартир по ул. Набережной в столице и 27 - по ул. Ленина в Майме. Однако не везде подрядчики не успевают по срокам.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Надо эти вопросы решать, прогнозировать. Понятно, что 44-й закон - процедура аукционов, торгов и все остальное, но все равно, надо думать, контролировать этот процесс. С переселением мы разберемся вместе с Маймой и городом».

Целевой показатель в ходе реализации президентской программы за 2013-2016-й годы у нас перевыполнен на 4 тыс. квадратных метров. За счет средств консолидированного бюджета РА гражданам дополнительно предоставляется от 4 до 6 кв. метров жилья. А стоимость одного метра, по данным Минрегионразвития, составляет 33 845 рублей. Готовность дома по улице Набережная и в Майме по ул. Ленина высокая, но темпы строительства ниже, отмечают специалисты.

ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Процент готовности высокий - 90 %. Но работы ведутся пока достаточно вяло. Соответственно, прилагаем сейчас все усилия, чтобы активизировать подрядную организацию на то, чтобы эти работы срочно выполнить».

Что касается районов, в Улагане расселяются 10 жилых помещений общей площадью 300 кв. метров. Две семьи уже получили квартиры в доме по ул. Осипенко в городе, и восемь – получат в Майме по Ленина. В этом же доме приобретена еще одна квартира для Усть-Канского района. В целом, по республике осталось переселить 83 квартиры.

Владимир Попошев