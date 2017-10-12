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Майминский суд рассматривает уголовное дело в отношении инструктора Экстрим-парка

Напомним, несчастный случай с падением ребенка с шестиметровой высоты произошел летом на территории развлекательного парка «На высоте» близ села Манжерок. Но самое удивительное в этой истории то, что мама пострадавшего ребенка просит суд не наказывать обвиняемого.

Инструктор парка Никита Семенов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В июле этого года 10-летний сын Надежы Кошелевой пострадал на аттракционе веревочный парк. Мальчик упал с шестиметровой высоты и получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Причиной трагедии по версии следствия - стала страховка, которую, якобы, неправильно закрепил инструктор. Сам же Семенов виновным себя не считает. Этого мнения придерживается и пострадавшая сторона. Мама мальчика Надежда Кошелева объявила на заседании суда, что инструктор не виновен и в ее случае необходимо призвать к ответственности фирму ООО "Забота плюс", которой принадлежит веревочный аттракцион.

НАДЕЖДА КОШЕЛЕВА: «То, что мы имеем в документах все нарушения охраны труда, ГОСТов, страховочных элементов, все нарушено. Знаем, что там же пострадал еще ребенок, но все равно парк действует. Все это будет продолжаться пока не будут наказаны хозяева».

На допросе свидетелей выявлен еще один факт - страховочное кольцо, из-за которого пострадал ребенок, было заменено во время следствия. По словам обвиняемого, об этом его попросил работодатель владелец ООО "Забота". Судебное разбирательство сложного уголовного дела продолжается. Следующее заседание назначено на 27 октября.

Марина Кулеева