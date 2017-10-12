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56 квартир получат несколько десятков семей Горно-Алтайска в новом доме по ул. Набережной

Они будут переселены из восьми домов признанных ветхими и аварийными до конца этого года. Сейчас на объекте заканчиваются работы по прокладке инженерных сетей, облицовке фасада и благоустройству придомовой территории.

Застройщиком этого 108 - ми квартирного дома является МУП "Горно-Алтайское РСУ". Предприятие уже не первый год сотрудничает с властями города, предоставляя часть квартир в своих домах по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

СЕРГЕЙ ТОЛМАЧЁВ, ДИРЕКТОР МУП "ГОРНО - АЛТАЙСКОЕ РСУ": «Мы более шести лет работаем с правительством и городом по программе переселения, нами построено уже более 14000 кв. метров жилья, данный дом девятиэтажный 108 квартир, 70 квартир идут по программе переселения, детям сиротам и инвалидам, на сегодняшний день закончены все наружные инженерные сети, ведутся внутренние отделочные работы и отделка по фасаду».

В рамках реализации программы переселения, мэрия республиканской столицы приобрела 56 квартир в этом девятиэтажном доме. К концу этого года, здесь встретят долгожданное новоселье более ста горожан, которые сейчас живут в восьми домах, признанных ветхими и даже аварийными.

ТАТЬЯНА СЕТКИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО – АЛТАЙСКА: «Квартиры с полной степенью отделки, как требует законодательство, предъявляемое к жилым помещениям этого назначения, всего за время действия этой программы переселено 440 семей, и снесено 43 дома аварийных».

Застройщики обещают, что люди въедут в новые квартиры ещё до нового года. Добавим, что программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, действует в Горно-Алтайске с 2009 года. С переселением людей в дом № 6 по улице Набережной, она будет успешно завершена, благодаря совместной работе администрации города и правительства РА.