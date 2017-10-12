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В Шебалинском районе заложили сосновый парк на месте рекультивированной свалки

Село Дьектиек. Многолетняя свалка бытового мусора уже совсем скоро станет достопримечательностью села. Несколько месяцев упорной работы лесничих, специалистов экобезопасности, волонтеров и площадка для посадки деревьев готова.

ЭРЧИМ САРБАШЕВ, ГЛАВА МО "ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН: «Закладкой нашего парка мы вносим посильную лепту в экологическую безопасность нашего района, нашей родины».

Школьники, активисты Дьектиека и даже пенсионеры пришли посадить дерево и оставить свой след в истории села. Все прошли инструктаж и приступили к посадке со знанием дела. Занятие не из простых, однако пользы, как отметили сами дети, очень много. Ведь именно лес является главным источником кислорода планеты.

Влияние человеческого фактора на флору и фауну увеличивается с каждым годом. И то, что есть риск через несколько веков остаться без лесных массивов, ни для кого не секрет. И год экологии это маленький шанс исправить этот дисбаланс и не допустить исчезновения природных ландшафтов.

АНДРЕЙ ЦЫГУЛЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО "ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН: «Очень хорошо откликнулось население, предприниматели оказали спонсорскую помощь для организации полностью этого мероприятия».

Над созданием парка в селе Дьектиек работали дизайнеры. По задумке, это будет солнце. в ЦЕНТРЕ - береза, а лучами стали сосны. Всего было высажено порядка трехсот деревьев. И как заверили, жители села, это далеко не последняя экологическая акция на их малой родине.