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Спортсмены ГАГУ стали победителями Чемпионата и Первенства мира по рафтингу

Состязания прохоидили в японском городе Миёси. Представители нашего ВУЗа вошли в состав двух команд российской сборной: мужчины – основная группа и спортсмены до 23-х лет. По итогам соревнований молодежная команда стала безоговорочным победителем общего зачета, обойдя сильнейшие команды Новой Зеландии, Аргентины, Чехии, Японии.

Всего за награды первенства боролись представители 10 государств. Ребята из российской сборной стали победителями в дисциплинах: спринт, слалом, длинная гонка, в параллельном спринте заняли третье место. Основная группа выступила менее успешно. В общем зачете наши рафтеры стали седьмыми.