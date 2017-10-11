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Сегодня в РА отмечают День памяти жертв политических репрессий

11 октября - знаковая дата для Горного Алтая. Именно в этот день в 1937 году были расстреляны видные политические и общественные деятели Ойротии, в их числе – Григорий Иванович Чорос-Гуркин. К 80-ой годовщине этих печальных событий в Национальном музее открылась выставка памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». На ней представлены документы с 20 по 30-е годы прошлого столетия. А в Национальной библиотеке подготовлена выставка «Российские ученые, уничтоженные в годы репрессий". В целом к 80-ой годовщине "Большого террора" в РА в течение октября состоится ряд мероприятий.

Кроме того был реконструирован памятник жертвам политических репрессий в Горно-Алтайске. Напомним, он был установлен в 1994 году в районе гардинно-тюлевой фабрики, на месте, где ранее были найдены останки людей, расстрелянных в 30-е годы. Всего, по официальным данным, в РА пострадали от тоталитарного режима более 10 тысяч человек, из них почти 2 тысячи человек были расстреляны, тысячи людей погибли в лагерях и ссылках. Каждый 14-й житель Горного Алтая подвергся репрессиям.