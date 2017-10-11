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На сегодняшний день РА на 103% выполнила план иммунизации

К сезону гриппа привито порядка 89 тыс. человек. Прививочная кампания уже подходит к концу, однако все желающие еще могут получить вакцину.

Самое опасное время для простудных заболеваний - межсезонье, однако, защитить себя и своих близких нужно уже сейчас. А лучший метод профилактики гриппа - вакцинация. Она позволяет подготовится к эпидемии, сделав свой организм менее восприимчивым к вирусу. В этом году в республику поступят почти 90 тысяч доз вакцины. Люди активно идут на прививку, отмечают специалисты.

ЮЛИЯ ВЛАСОВА, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Вакцина, что в этом году, что в прошлом - совигрипп. Вакцина переносится хорошо, формирует специфический иммунитет против гриппа, который ожидается в этом сезоне. За этот сезон у нас никаких побочных явлений от этой вакцины не было».

Оптимальное время для вакцинации - с сентября по ноябрь, когда нет массовых эпидемий. Поставить прививку можно на работе, тогда к вам приедет выездная бригада. Уже почти три тысячи человек были привиты за счет работодателей. Также можно прийти в обычный прививочный кабинет поликлиники.

Перед началом подъема заболеваемости гриппом медики рекомендуют пропить и витамины. Здоровый сон и пища, активные занятия физкультурой -все это способствует укреплению иммунитета. Прививаться не только ради себя, но и ради здоровья общества. Специалисты отмечают, что иммунизация большего числа людей позволит создать так называемый «коллективный иммунитет». И это значительно снизит число заболевших.

СВЕТЛАНА ТАГЫЗОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РА: «На сегодняшний день в РА привито против гриппа 88 776 человек, в том числе 36 000 детей и 52776 взрослых, что составляет 41% от всего населения региона и 103% от числа запланированных контингентов риска».

Сейчас вакцинация населения республики практически завершилась. Но у желающих еще есть время поставить прививку от гриппа самим и своим детям.

Дарья Куликова