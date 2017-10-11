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380 человек оправятся на срочную службу

Почти на сто человек больше, чем в весеннюю кампанию. Призывники из РА продолжают пополнять ряды Вооружённых сил России. Больше всего, 190 человек, будут служить в сухопутных войсках, 2-е молодых людей изъявили желание заменить службу по призыву на альтернативную.

Осенняя призывная кампания набирает обороты. 380 человек оправятся на срочную службу этой осенью. Почти на сто человек больше, чем в весенний призыв. В сухопутные войска - 190 человек, в воздушно-космические силы - более 100. 10 человек в ракетные войска, 20 в спецподразделения. Денис Лебедев, выпускник школы №13, чемпион соревнований по рафтингу и гребному слалому, отправится служить в спортивную роту в Краснодаре. Об этом сообщил на пресс-конференции военный комиссар Олег Денисенко. Проходить военную службу призывники будут в разных округах, практически по всей территории России.

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РА: «Наши ребята будут проходить военную службу от Мурманска до Владивостока, от Калининграда до Симферополя. 2 гражданина нашей республики изъявили желание заменить службу по призыву в рядах Вооруженных сил на альтернативную гражданскую службу».

В военкомате призывникам выдают комплекты зимней формы, сухпаек и индивидуальный несессер. В нем – гель для душа, зубная паста, дезодорант. Новобранец прибывает на место службы в полном обмундировании, сытый и чистый.

Наши ребята с гордостью представляют РА в разных регионах всех родах войск. В прошлом году наш земляк Александр Табадянов стал чемпионом мира по танковому биатлону. Был награжден Министром обороны денежной премией и автомобилем «Патриот». И этом году чемпион – снова наш земляк Алексей Бакулев, уроженец села Верх-Уймон. Оба парня служат по контракту.

По оценке специалистов, 10% срочников остаются служить по контракту. 200 человек ежегодно - это цифра нашего региона. Но есть и те, кто игнорируют повестки в армию. По республике в длительном розыске сейчас находятся 45 человек. Согласно закону уклонисты в течение 10 лет не смогут устроиться на госслужбу. Ранее этот срок был пожизненным.

Осенний призыв продлится до 17 декабря. В целом за год на срочную службу из РА будет призвано порядка 800 ребят.

Анна Скороходова