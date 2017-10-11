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Инвалиду из Усть-Коксы подарили швейное оборудование

Трудоустройство инвалидов. Этой теме было посвящено одно из заседаний в правительстве, где обсудили занятость людей с ограниченными возможностями. Во время встречи к Александру Бердникову с просьбой о помощи обратился руководитель регионального общества слепых. По поручению Главы мастеру из Усть-Коксинского района был приобретен набор швейного оборудования.

В актовом зале министерства труда и соцразвития необычное событие. В торжественной обстановке вручается новое швейное оборудование закупленное по поручению Главы Республики Алтай Александра Бердникова обувщику из Усть-Коксинского района. Инвалид по зрению Роман Сысов живет в Тюнгуре. Не жалея сидеть без дела, молодой человек обучился обувному делу в Бийском филиале Центра реабилитации слепых. По приезду домой заказы от местных жителей начали поступать, а спецоборудования не было. В сентябре вопросы занятости инвалидов обсуждали в правительстве региона, глава Республики Алтай Александр Бердников принял решение о выделении средств из резервного фонда на приобретение швейного станка для Романа.

Найти работу на селе сегодня сложно. А имея вот такое специальное оборудование, Роману Сысову будет несложно открыть свое дело и заняться любимым занятием.

Проблема трудоустройства инвалидов сегодня стоит очень остро по всей стране. Каждый регион находит свои пути решения этого вопроса. В РА благодаря вниманию Главы республики и работе профильных ведомств и районных центров занятости многие инвалиды, желающие работать - трудоустраиваются. А для дальнейшего решения этого вопроса на совещании в правительстве руководитель субъекта предложил предусмотреть различные льготы и субсидии для работодателей.

Марина Кулеева