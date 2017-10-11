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В учебных заведениях проходит тестирование обучающихся на наркозависимость

Оградить молодое поколение от дурмана. На очередном заседании республиканской антинаркотической комиссии обсудили совершенствование системы раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних. Ключевым профилактическим мероприятием среди старшеклассников может стать социально-психологическое тестирование.

Несмотря на то, что в текущем году в РА не зафиксировано случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних и выявлено всего одно преступление, совершённое молодым человеком в состоянии наркотического опьянения, профилактика этого социального недуга, а также совершенствование системы раннего выявления потребителей наркотиков является важной частью работы всех заинтересованных ведомств.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Те риски, то влияние различных субкультур на наши молодые умы, подрастающее поколение требует совершенствование системы выявления раннего потребления наркотиков среди несовершеннолетних, вопрос один из важнейших, поскольку знаете, что уже после трёх инъекций героина человек уже не может остановиться».

По информации министерства образования, науки и молодежной политики РА ключевым профилактическим мероприятием среди несовершеннолетних сейчас является социально-психологическое тестирование. В прошлом году такое, подчеркнём, добровольное тестирование прошли 3 680 обучающихся и студентов нашего региона.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РА: «Министерство образования в 2017 году приняло меры по совершенствованию и организации социально - психологического тестирования обучающихся, в текущем году с 20 сентября по 20 октября будет проведено данное мероприятие. Сотрудниками центра психологомедсоцсопровождения изучены авторские методики тестирования и рекомендован опросник - группы риска наркозависимости».

Профилактика неупотребления обучающимися наркотиков в общеобразовательных учреждениях проходит на постоянной основе, в сотрудничестве с отделом по делам несовершеннолетних региональной полиции.

ЭЛЬВИРА ТЮРЮКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГИМНАЗИИ им. В. К. ПЛАКАСА: «В сентябре - октябре проводится социально - психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Как отметил на заседании комиссии А.Бердников, наркотическая ситуация требует постоянного внимания органов власти, правоохранительных структур и общественности. По его оценке, ситуация в регионе в целом удовлетворительная и находится на постоянном контроле. Кроме того, он также отметил необходимость усиления разъяснительной работы с родителями по поводу проведения социально-психологического тестирования.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Это дело добровольное, нужно согласие и обучающихся с 14 до 17 лет и родителей, не нужно этого бояться. Вы прекрасно понимаете, что если ребёнок неадекватно ведёт себя в последнее время, то надо обратить внимание. Это абсолютно безопасно, и в интересах ваших детей».

По итогам обсуждения с членами антинаркотической комиссии, Александр Бердников дал поручение активизировать профилактическую работу, в том числе ее информационно-наглядную часть, в том числе устанавливая в местах концентрации молодежи баннеров антинаркотической тематики.

Алексей Параев