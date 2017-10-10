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Обсуждались вопросы финансирования сферы культуры

Формирование государственного задания для организаций отрасли культуры и его финансовое обеспечение. Совещание, посвященное этому вопросу, состоялось в Национальном театре. В нём приняли участие специалисты из Министерства финансов и Министерства культуры России и представители профильных учреждений республики. Собравшиеся обсудили вопросы организации взаимодействия с проверяющими органами в части финансирования отрасли культуры, выполнения государственного задания, подходы к определению нормативных затрат в отрасли культуры на федеральном уровне.

Здесь же представители нашего Минкульта рассказали о региональном опыте формирования нормативных затрат на оказание услуг в отрасли культуры. По окончанию участники рабочего совещания смогли задать интересующие вопросы и обсудить текущие проблемы с коллегами из федеральных министерств.