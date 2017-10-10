НОВОСТИ

Обсуждались вопросы финансирования сферы культуры

10minkultФормирование государственного задания для организаций отрасли культуры и его финансовое обеспечение. Совещание, посвященное этому вопросу, состоялось в Национальном театре. В нём приняли участие специалисты из Министерства финансов и Министерства культуры России и представители профильных учреждений республики. Собравшиеся обсудили вопросы организации взаимодействия с проверяющими органами в части финансирования отрасли культуры, выполнения государственного задания, подходы к определению нормативных затрат в отрасли культуры на федеральном уровне.

Здесь же представители нашего Минкульта рассказали о региональном опыте формирования нормативных затрат на оказание услуг в отрасли культуры. По окончанию участники рабочего совещания смогли задать интересующие вопросы и обсудить текущие проблемы с коллегами из федеральных министерств.

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.