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Усть-коксинский школьник Сергей Рехтин спас тонущего мальчика

О благородном поступке девятиклассника вся школа узнала на торжественной линейке.

Это случилось в июне, в разгар жарких летних дней в Усть-Коксе. Дети купались в заводи реки Катунь. Девятилетний Вадим не умел плавать, поэтому бродил на мелководье. Но скользкое дно подвело ребёнка, он поскользнулся, ещё минута, и могла произойти трагедия.



Сергей Рехтин события этого дня даже сегодня помнит в деталях.

СЕРГЕЙ РЕХТИН, УЧЕНИК 9 КЛАССА УСТЬ-КОКСИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ: «Сидели возле костра, слышу шлепок - скатился, там же покато, кричат, помогите. Обернулся, вижу, тонет, долго думать не стал, нырнул за ним, вытащил».

Серёжа с детских лет как рыба в воде, и когда даже старшие ребята растерялись, не задумался, прыгнул в воду. А с виду простой сельский мальчишка, который и героям то себя не считает, получил от спасённого «спасибо» и пошла жизнь дальше, даже маме побоялся, рассказать об этом случае.

О поступке школьника близкие и педагоги узнали от родителей спасённого. На педагогическом совете было принято решение отметить поступок Сергея, и вот на торжественной линейке, вся школа узнала, что рядом с ними есть человек, который неординарно проявил себя в трудной ситуации.

ГАЛИНА АХТЫРКО, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРГЕЯ РЕХТИНА: «Школа - это не только образовательная среда, это ещё воспитательная среда. Дети учатся общению в школе, учатся видеть хорошее, доброе, ясное. Это надо было обязательно отметить, поэтому все согласились, поэтому мы наградили маму за воспитание ребёнка».

А сегодня в жизни Сергея Рехтина, 15-летнего школьника из Усть-Коксы, мало, что изменилось - родные, учёба, друзья, но, наверное, вот после таких переломных моментов, мальчишки по-настоящему взрослеют.

Светлана Мороз