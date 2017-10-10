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В Горно-Алтайске состоялось выступление ансамбля новосибирских скрипачей

В их репертуаре – произведения композиторов от 18 века до современности. Этим концертом начался 25-й юбилейный концертный сезон государственной филармонии РА.

Затронуть струны души, наполнить сердце музыкой -главная цель ансамбля скрипачей. Около двух часов артисты поражали зрителей своей виртуозной игрой. Здесь студенты и выпускники Новосибирского государственного технического университета. Состав обновляется, но традиции сохраняются, благодаря бессменному руководителю коллектива - Михаилу Бламу.

МИХАИЛ БЛАМ, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ СКРИПАЧЕЙ НГТУ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИИ: «Я руковожу ансамблем уже 48 год. И главное в нашем репертуаре это популярная музыка. Популярная – это которую многие знают, многие слышали. И просто не знаю, но любят - это главное».

Моцарт, Чайковский, Джавади. Произведения гениальных композиторов от 18 века до современности. Сойон Анчина - наша землячка, выпускница горно-алтайской музыкальной школы №1, сейчас играет в ансамбле. На родной сцене девушка исполнила композицию Владимира Кончева, написанную к документальному фильму "Художник Гуркин".

Девушка признается, выступать на родной сцене волнительно, особенно когда в зале близкие люди – семья, друзья, первый учитель по скрипке.

Помогали артистам своими аплодисментами и зрители. За почти полувековое существование ансамбль прибрел свои традиции, расширил географию выступлений и приумножил число поклонников.

25-ый юбилейный концертный сезон государственной филармонии РА объявлен открытым. За выступление на горно-алтайской сцене артистов поблагодарил министр культуры РА – Ольга Антарадонова и Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Кончев. Каждый раз коллектив восхищает зрителя отличной музыкой и удивляет своим статусом «народного».

Аплодисменты не смолкают. Главная цель выполнена – струны души затронуты, сердце зрителя наполнено музыкой.

Анна Скороходова