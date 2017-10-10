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В исправительной колонии состязались в национальных видах спорта

Перетягивание каната, метание булавы, камчи, борьба куреш. Осужденные состязались в национальных видах спорта.

Спортивные состязания в Майминской исправительной колонии №1 проводятся постоянно. В организации помогает спорткомитет Республики Алтай. 4 раза в год - турниры по футболу, волейболу, поднятию гири. В национальных видах спорта осуждённые соревновались впервые.

АЛЕКСЕЙ ЧИРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО РА: «Сегодня эти национальные виды спорта опять покажут таланты, которые здесь у нас находятся. Болельщики проявят себя с положительной стороны, будут болеть за своих товарищей».

Всего 5 видов. Метание булавы, перетягивание каната, борьба куреш, мас-рестлинг, камчи. Этот вид спорта привлек наибольшее внимание. Здесь как опытные спортсмены, так и те, кто участвует впервые.

Участники проявили силу, упорство и волю к победе. По итогам состязаний победители были награждены грамотами и памятными призами.

Анна Скороходова