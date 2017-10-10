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В соревнованиях по спортивному ориентированию приняли участие более 200 спортсменов

"Золотая осень". Под таким названием в Горно-Алтайске состоялись традиционные соревнования по спортивному ориентированию. Местом встречи спортсменов стал городской парк. Более 200 участников со всей республики поборолись за звание лучшего.

Закрытие летнего спортивного сезона с первым снегом. Несмотря на такую погоду настроение у спортсменов боевое. Большая часть участников основательно готовилась к этим состязаниям. Длина дистанции от полутора до семи километров.

ВАЛЕРИЯ ЕНУШЕВСКАЯ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ", ГАГУ: «Я бегаю уже 6 год, я ездила на Сибирь, много раз участвовала, 2 раза участвовала в республиканской олимпиаде, в одной даже взрослой мы выигрывали. Сегодня спринт побегу».

Соревнования проходили в течение 2-х дней. Всего 5 возрастных групп. Участники от 13 лет до 21 года проходят дистанцию по своему усмотрению. Есть определенные контрольные точки, на которых надо отметиться в течение состязания, а вот порядок их прохождения спортсмены выбирают сами. Здесь важна не только скорость, но и умение ориентироваться на местности. "Золотая осень" имеет большую историю.

ИРИНА ШЕВЕЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ТУРИЗМА, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ: «Традиционные соревнования закрытие летного сезона бегом по спортивному ориентированию Золотая Осень проводится уже более 20 лет. Участниками соревнований являются ребятишки занимающиеся в секциях по спортивному ориентированию. Соревнования республиканского уровня».

Первые места в своих возрастных группах завоевали Диана Большакова, Кирилл Сладков, Ойгор Демчинов и ещё 19 самых достойных. Лучшие результаты показали ребята Горно-Алтайского центра детско-юношеского туризма. А в целом, здесь нет проигравших. Все кто вышел в этот день на маршрут уже победители.

Иван Яськов