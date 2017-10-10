НОВОСТИ

90-летний юбилей отмечает ветеран ГТРК "Горный Алтай" Сергей Черепанов

Участник Великой Отечественной войны, четверть века проработавший в Горно-Аалтайском Комитете по телевидению и радиовещанию. 90-летний юбилей отмечает ветеран ГТРК "Горный Алтай" Сергей Черепанов. Приветственный адрес юбиляр получил от Президента страны В. Путина. Юбиляра также поздравили представители мэрии и коллектив республиканского телевидения.

Сергей Никондинович Черепанов родился в с. Талице Усть-Канского района 7 октября 1927-ом году в семье сельских тружеников. По окончанию восьмилетки молодой выпускник, как и все его сверстники, призван в ряды Советской армии. Это был уже 44-й год. Военные действия начали разворачиваться на Дальнем Востоке. Война с Японией, Маньчжурия и морской флот СССР.

СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «Когда меня в армию призвали 4 августа 44-го года, в Бийске послужил, потом приехал оттуда и поехали мы на Восток в Амурскую флотилию. Я там как-то устроился быстро мотористом, потом машину отправили, как раз шла в Манчьжурии с Японией война, нас три катера пошло туда по Амуру. Гляжу че-то тонут японцы, плывут мертвые, прямо по Амуру. Вот такое я видел это дело все».

Из рядов военно-морского флота Сергей Черепанов демобилизован в 1951-ом году. Бравый солдат тут же женится на молодой и красивой девушке Нине Романовой, у супругов появляется двое детей. Параллельно - учеба в Омском финансово-кредитном техникуме, затем и в филиале Московского финансово-экономического института. Работал в разных организациях, сначала инспектором, а в дальнейшем главным бухгалтером.

Финансист по образованию самую большую часть своей трудовой деятельности отработал в Комитете по телевидению и радиовещанию. С 1978-го по 97-ой год, до выхода на пенсию, он трудился во благо процветания и благополучия родного радиокомитета, а затем телерадиокомпании. "Требовательный работник, не допустивший ни одного нарушения финансовой дисциплины. Выполняет план доходов, экономно расходуя фонды зарплаты и гонорара". Именно так характеризуется Сергей Никондинович в архивных документах.

СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «В основном, 25 лет отработал в Радиокомитете. Работал я здорово, я как помню сейчас - обращались люди, говорили, их корреспонденты записывали. Они приходили деньги получать у меня, проценты там 3-5 рублей, больше не давали».

ВЕРА ЗУБАРЕВА, ДОЧЬ С.Н. ЧЕРЕПАНОВА: «Сегодня день у него очень веселый, он начался бодро, потому что я ему сказала, что там толпа народу приедет. Он самое главное интересовался - А приедут ли с Радиокомитета?»

С Радиокомитета приехали. Гостей именинник встретил сам. В свои 90 Сергей Никондинович вполне бодр. В прошлом году ушла из жизни супруга Нина Алексеевна, вместе они прожили почти 65 лет. Но духа юбиляр не теряет, внуки и правнуки не дают деду скучать. Они считают, отец - самый главный в жизни человек.

Владимир Попошев