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Ушла из жизни Неля Афанасьевна Табакаева

Заслуженный учитель школы РСФСР, заслуженный работник образования РА, почетный гражданин Горно–Алтайска Неля Афанасьевна Табакаева ушла из жизни 7 октября. Она родилась в с. Улаган в 1946 году. Закончила Горно-Алтайское педагогическое училище, а затем и пединститут.

Работала учителем начальных классов в Турачакском районе, учителем истории в школе № 1 Горно–Алтайска, впоследствии став её директором. В 1985 году была назначена директором Горно-Алтайского педагогического училища, которое бессменно возглавляла тридцать лет, подготовив за эти годы более 3 тысяч специалистов для системы образования региона. Многолетняя профессиональная деятельность Нели Афанасьевны была не раз высоко оценена государством многочисленными наградами. В прошлом году была удостоена высшей награды Республики Алтай – орденом «Тан Чолмон». Неля Табакаева похоронена в Горно-Алтайске.