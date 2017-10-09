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Дошколята встанут на лыжи

Воспитанники детского сада «Ласточка» этой зимой будут юными спортсменами, для этого у них есть стремление и новый спортинвентарь.

5 комплектов классических беговых лыж - с ботинками и палками. Новый спортинвентарь детскому саду "Ласточка" подарила региональная общественная организация «Молодая гвардия Единой России». Инициативу поддержали - депутат Горсовета Андрей Ялбаков и одна из торговых сетей.

РОМАН ГОРДЕЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ» РА: «Сегодня говорили воспитатели о том, что дети у них выиграли в прошлом году 2 и 3 места в соревнованиях. А я надеюсь, в этом новом 2017-2018 годах займут 1 место».

Торжественное вручение подарка прошло В «День учителя». Воспитатели пообещали, что занятия начнутся, как только позволит погода. Прогулки на лыжне -хороший старт для будущих чемпионов.

Анна Скороходова