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377 новобранцев из РА отправятся служить в армии

Октябрь-месяц начало очередной призывной кампании. Ряды вооруженных Сил России пополнят еще 377 новобранцев из нашего региона. В республиканском военкомате состоялось заседание призывной комиссии. В повестке - вопросы прохождения медицинского обследования, поступление в военные ВУЗы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Осенняя призывная кампания 2017. С октября по декабрь она пройдет, в том числе и на территории РА. Отправятся служить в ряды Вооруженных Сил России порядка 380 новобранцев нашего региона, что на 50 человек меньше, чем в осенний призыв прошлого года. В том числе в сухопутные войска - 190 человек, воздушно-космические силы -106, ракетные войска - 10 человек.

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РА: «По военным округам: Восточный военный округ -125 человек, Центральный - 119, Южный - 10, Центрального подчинения - 15 человек. Два призывника изъявили желание на замену на альтернативную гражданский службу».

Сейчас для конкретных гражданских должностей существует обязательное требование - служба в армии. Кто серьезно задумывается о будущем, это, в том числе, должно сподвигнуть идти служить. И таких ребят необходимо поддерживать на всех уровнях. Большое подспорье здесь окажет и военно-патриотическое воспитание молодежи, об этом неоднократно говорил и глава региона Александр Бердников. Необходимо усилить взаимную работу министерству образования со школами и клубами ВПК. Как яркий тому пример организованное год назад региональное отделение "Юнармия", которое уже насчитывает порядка 1000 ребят со всей республики.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Все-таки наша задача, в том числе призывной комиссии и всех кто занимается призывом, не только выполнить количественно показатели, но и качественно, поскольку армия совершенствуется, модернизируется. Нужны грамотные специалисты и мы с вами за это несем ответственность».

Большое внимание уделяется и поступлению ребят в военные училища и ВУЗы страны. Региональный военкомат тесно сотрудничает с Омским и Новосибирским профильными учебными заведениями, в планах подписание договора с Санкт-Петербургской медицинской академией.

Владимир Виноргадов