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Мировая юстиция РА отмечает свое 15-летие

Первое звено судебной системы. В Дворце правосудия прошло торжественное мероприятие, где аппараты мировых судей со всей республики поздравили представители власти. Лучшие работники отмечены наградами и благодарственными письмами.

Мировой судебный участок Кош-Агачского района. За год здесь рассматривается около 100 уголовных дел, порядка 800 гражданских и административных.

ИГОРЬ СУХОВЕРКОВ, МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА: «Что касаемо гражданских дел, это дела о взыскании долга по кредитным договорам, по распискам. В основном, вот эта категория. Что касается уголовных дел - это угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью».

Что касается дел административных, то здесь список больше. Как правило, это нахождение в общественном месте и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, вождение без прав. Мировая юстиция и была возрождена для того, чтобы разгрузить районные суды. На торжественном мероприятии в честь 15-летия службы вспомнили те времена, когда судебная реформа только началась. Федеральный закон 1998 года, вслед за этим - большая работа по принятию регионального закона. В 2002 году созданы три участка в Горно-Алтайске и один в Майме. Назначены первые мировые судьи. От имени главы республики Александра Бердникова судейское сообщество поздравила первый вице-премьер. Наталья Екеева подчеркнула, по историческим меркам 15 лет - срок небольшой, однако за это время прошел сложный процесс становления.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Нашу задачу мы видим именно в этом - это укрепление материально-технической базы и создание для вас комфортных условий для осуществления объективного правосудия. В этом направление мы свами будем продолжать и дальше работать. А в этот праздничный для вас день хотелось бы еще раз от имени правительства выразить вам огромную благодарность за ваш труд».

Исполнительная власть обеспечила мировую юстицию на высоком уровне, как по зданиям, компьютерной оснащенности, так и по штатам. В нашем субъекте мировые судьи имеют и помощников судей, и делопроизводителя.

МАРИНА АЛЕКСИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РА, ЧЛЕН СОВЕТА СУДЕЙ РФ: «В каких условиях власть дает возможность нам с вами жить сегодня, работать и вершить правосудие, так и народ, приходя к нам и видят о том, что мы с вами сила, сила та, которая разрешит любое дело, сила та, которая справедливо постановит приговор, вынесет решение».

В судебной системе мировая юстиция - первое звено. Мировым арбитрам переданы полномочия по рассмотрению административных и гражданских дел, взыскиваемая сумма которых не превышает 50 тыс. рублей, а также уголовные дела, срок наказания по которым не предусматривает лишения свободы больше трех лет.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Основной задачей возрождения мировых судов республики стала необходимость снижения нагрузки на городской и районные суды и приближение судебной власти к населению».

Сегодня в РА назначено 12 мировых судей во всех муниципальных образованиях, кроме Чемальского и Улаганского. Этот вопрос должен решиться в течение двух лет. А на торжестве лучшие работники мировой юстиции отмечены наградами и благодарственными письмами. А в качестве подарка - творческие номера от артистов.

Олеся Овсянкина