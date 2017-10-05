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Отмечены лучшие учителя РА

Слова любви, признания и залуженные награды педагогам. 5 октября отмечается Всемирный День учителя. В свой профессиональный праздник они принимают поздравления от своих учеников, родителей и коллег.

В зале Национального театра чествуют лучших работников образования региона. Тёплые слова в адрес педагогов, заполнивших зал, чередовались с яркими концертными номерами.

С профессиональным праздником учителей поздравила первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай Наталья Екеева.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что образовательная политика является приоритетной. Правительство РА и Глава Александр Бердников тоже считает, что образование в приоритете и мы делаем все, чтобы перейти на качественный уровень».

В РА сфере образования уделяется особое внимание. Под руководством Главы Республики Алтай Александра Бердникова построено десятки новых школ и образовательных учреждений. Благодаря усилиям и личным договоренностям руководителя субъекта с федеральным центром на территории многих муниципалитетов дети и учителя занимаются в современных условиях. Новые школы, детские сады и спортивные залы способствуют повышению качества образования в регионе. В своем поздравлении учителям Глава Республики Александр Бердников, выразил глубокую признательность педагогам и еще раз отметил важность создания благоприятных условий для получения качественного и доступного образования. Он выразил убежденность, что педагоги и далее будут успешно осваивают современные учебные программы, реализовывать перспективные научные проекты и продолжат приумножать лучшие традиции отечественной педагогики.

Поздравление Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай с Днем учителя:

«Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, умными, справедливыми и человечными.

Образование сегодня - в числе приоритетных направлений государственной политики. В Республике Алтай есть все условия для получения качественного и доступного образования. Значительное увеличение объема средств, вкладываемых в систему образования, позволило укрепить материально-техническую базу, построить новые школы, провести капитальный и текущий ремонт учреждений, оснастить их современным оборудованием.

Педагоги успешно осваивают современные учебные программы, реализуют перспективные научные проекты, продолжают и приумножают лучшие традиции отечественной педагогики».

За заслуги в профессиональной деятельности и большой вклад в обучении и воспитание подрастающего поколения почетными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших педагогов, воспитателей и специалистов образования.

Почетного звания "Заслуженный работник образования России" были удостоены Галина Абрамова, Берта Тепукова, Ирина Мекешева, Юрий Худяков и еще 9 педагогов. Также здесь вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Алтай.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Хочется сказать слова благодарности в адрес первых учителей, которые сделали все возможное, чтобы учительское сообщество в РА было узнаваемое, чтобы у нас было желание работать и достигать новых, творческих успехов».

Много добрых слов в адрес учителей прозвучало и от гостей торжества. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Марина Кулеева