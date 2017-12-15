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Общественная палата провела общественный слушания в Турачаке

Вырубка хвойных лесов и негативные последствия работы золотодобывающих предприятий. Новый состав Общественной палаты РА провел общественные слушания в Турачаке с жителями района.

Разговор шел о том, к чему может привести бесконтрольная коммерческая деятельность и какие пути решения проблемы есть на сегодняшний день.

Перед началом общественных слушаний на эти резонансные темы члены Общественной палаты провели в районном доме культуры приём граждан, на котором все желающие могли рассказать о наболевших проблемах и поставить перед главным общественным органом региона самые острые вопросы.

Как показали общественные слушания, жителей Турачакского района продолжает волновать судьба реликтовых хвойных лесов и пагубное влияние золотодобычи на состояние рек. Экологические проблемы, остро встали перед Турачакским районом нынешней осенью, когда под топорами лесорубов оказались сосновые боры в районе нескольких сёл и дороги, ведущей к Телецкому озеру.

ТАТЬЯНА КОНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РА: «Проведение данных слушаний совпало с завершением года экологии. Каждая страна, каждая нация сильна своим народом, сохраним землю, сохраним природу, сохраним детей и внуков. Это лейтмотив основной деятельности Общественной палаты РА».

Прекратить раз и навсегда рубку леса на землях сельхоз назначения, на сегодняшний день крайне сложно, поскольку земля — это собственность более десятка частных лиц и коммерческих предприятий. К этому привела продажа земельных паёв самими же жителями ещё в девяностых, а также передача в аренду властями района имущества и, соответственно, земель бывших колхозов и совхозов. Впрочем, сейчас после вмешательства в ситуацию главы РА и проведённых прокуратурой проверок, рубка временно приостановлена. О возможных путях решения проблемы рассказал министр природных ресурсов, экологии и природопользования Александр Алисов.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РА: «Наше видение, и сейчас мы этот вопрос будем прорабатывать наше министерство, это создание ООПТ регионального значения. Это не подразумевает изъятие земель у собственника, и мы уже такую практику уже прошли по Аскату Чемальского района».

В свою очередь сенатор от РА Татьяна Гигель заверила своих земляков, что как член комитета Совета Федерации по аграрно - продовольственной политике и природопользованию, будет продолжать добиваться изменений в лесной кодекс нашей страны на федеральном уровне. Поправки должны раз и навсегда запретить коммерческую вырубку в водоохраной зоне, вдоль дорог и вблизи населённых пунктов.

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ: «Я страшно вам благодарна за то, что сегодня вы ту духовность, то наследие, то что действительно нужно хранить вы ставите на первое место».

Собравшиеся пришли к мнению, что изменить сложившуюся ситуацию можно двумя путями, это перевод земель сельхозназначения в «лесной фонд», либо о чём говорил Александр Алисов - создание на территории вырубок Особо охраняемых природных территорий.

Что касается замутнения рек вследствие золотодобычи, то действительно единичные случаи загрязнения водных объектов регистрируются. Выявляется повышенное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, как следствие -мутная вода, непригодная для питья, отсутствие рыбы. Такая ситуация в Тондошке, Верх-Бийске, Талоне и Майском. Прокурор РА Николай Мылицын пообещал проверить все золотодобывающие предприятия на предмет законности их деятельности и принять самые жёсткие меры к нарушителям.