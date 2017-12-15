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Состоялась пресс-конференция Владимира Путина

Самые острые темы, которые касаются всех. На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на 65 вопросов.

Они касались предстоящих выборов, экономики, острых региональных тем, международных отношений.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число представителей СМИ — более 1 600 человек. Среди них и съемочная группа ГТРК Горный Алтай.

ВЛАДИМИР ПОПОШЕВ: «За три часа до начала большой пресс-конференции Путина в фойе конгресс-холла Центра Международной Торговли практически уже нет свободного места. В этом году число аккредитованных журналистов, в том числе российских и иностранных, достигло 1640 человек. И у каждого из них свои вопросы к Президенту Путину».

13-тая пресс-конференция В. Путина началась сразу, без вступления. И первый вопрос - вопрос о выдвижении на выборы. В ответ глава государства заявил, что это будет самовыдвижение и предвыборная программа практически есть, но сейчас не тот формат, когда ее нужно представлять, и обратился к журналистам пока не акцентировать на этом. Страна должна быть устремлена в будущее, должна быть очень современной.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «Политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. У нас приоритетов несколько: это инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение доходов граждан».

Самый широкий круг вопросов - развитие и сохранение национальных языков, рост экономики, инвестиции в основной капитал, фармацевтика, сельское хозяйство, проверки надзорных органов в отношении предпринимателей, исполнение майских указов Президента, поддержка талантливых детей. Внутренняя и внешняя политика. Вопросы так и сыпались со всех уголков зала, словно со всех уголков страны. Звучали и острые - по поводу Украины, несменяемости власти и даже укрупнения некоторых российских регионов. На что Путин дал четкий ответ.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ. Потому что любой народ - маленький, большой - он должен выбрать сам - какую форму своего сосуществования с другими народами России он считает для себя приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и т.д. нет и быть не может. По крайней мере пока я президент.

Кто и на что горазд. Журналисты всеми возможными путями пытались привлечь к себе внимание, чтобы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил свой взор и дал слово. Одни рисовали яркие и броские плакаты, другие - особенно регионы - надевали национальные костюмы.

СВЕТЛАНА ТЕШЕВА, ВЕДУЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГТРК "АДЫГЕЯ": «А как можно привлечь внимание? Привлечь внимание можно красотой такого костюма. Это - Сая - национальный костюм черкешенки. Это не просто костюм, это музейный экспонат».

За 3 часа 40 минут В. Путин ответил на 65 вопросов. С каждым годом на большую пресс-конференцию собирается все больше журналистов. В прошлом году на нее было аккредитовано на 200 человек меньше. Трансляция мероприятия в прямом эфире вызывает у зрителей стабильный интерес.

ВЛАДИМИР ПОПОШЕВ: «Интерес к пресс-конференции огромный, и в этом году она особенная. Наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года».

В. Попошев