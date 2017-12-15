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Осторожно, мошенники!

С начала года в Республике Алтай зарегистрировано 411 преступлений, связанных с банковскими картами.

Общая сумма ущерба составляет более 5-ти миллионов рублей. Как правило, любители лёгкой наживы – хорошие психологи. И находят всё более изощренные способы обмана.

На ваш счет зачислено 15 тысяч рублей, чтобы завершить перевод, свяжитесь со службой финансовой безопасности. Такие сообщения приходят через мессенджеры многим жителям республики. Если позвонить по номеру, то якобы сотрудник банка спросит все данные вашей карты, включая секретный код, после чего денег, конечно, вы не увидите, а все имеющиеся на ней средства будут сняты. Запомните: все сообщения от мобильного банка поступают только по СМС.

НИКОЛАЙ НАГОРНОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД по РА: «Через мобильные приложения злоумышленники пишут якобы с номеров 900 или 9000, который использует Сбербанк, но на самом деле номер состоит из девятки и букв О. На экране телефона будет выглядеть как 900 или 9000. Это создаёт иллюзию официального источника. Для большей достоверности в профиле мошенники используют логотип банка».

Вирусные программы на смартфон. Если ваша банковская карта привязана к номеру телефона, настоятельно рекомендуется использовать антивирусные программы и своевременно их обновлять. И, конечно, не переходите по ссылкам, полученным от незнакомых вам источников. Стоит отметить, что, например, в приложении "Сбербанк Онлайн" антивирус встроен. Даже если приложение не используется, оно автоматически проверяет смартфон на вирусы.

Ещё один вариант обмана — это смс с текстом: "Ваша карта заблокирована, свяжитесь со специалистом по такому-то номеру".

ИРИНА КОЗЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА № 8558/062 ПАО СБЕРБАНК: «При получении смс сообщения о блокировке банковской карты необходимо связаться с контактным центром банка, по телефону, указанному на карте, а не в смс и уточнить информацию по карте. В случае смены номера телефона, на который была подключена услуга "Мобильный Банк", необходимо обратиться в офис банка или контактный центр банка и отключить услугу "Мобильный Банк" от старого номера и подключить услугу на новый номер телефона».

В целом же чтобы не стать жертвой мошенников нужно следовать ряду простых правил. Никому не сообщать пин код от своей карты, и секретный код, написанный на ее обратной стороне. Настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают эту информацию. Если этих данных у злоумышленников не будет, то средства, находящиеся на вашем счете, так и останутся вашими.



Иван Яськов