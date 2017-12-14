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Завершился конкурс детских рисунков "Мы против коррупции"

Плакат, эссе и стихотворение. Три номинации. 9 призовых мест. Сегодня в школах проводится масса различных акций, направленных на негативное отношение у учащихся к коррупции и ко всему, что к ней относится.

И, по словам жюри, заголовки стихотворений, эссе и названия рисунков говорят о том, что школьники понимают опасность и последствия этого зла. Подобные мероприятия поддерживаются не только в образовательных учреждениях, но и на всех уровнях власти нашего региона.

ОЛЬГА САВРАСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Это мероприятие проводится совместно с единым аппаратом главы РА и по поручению главы республики Алтай Александра Васильевича Бердникова. Мы все с вами понимаем, что коррупция, она наносит огромный вред не только обществу в целом и государству, поэтому сейчас много проводится мероприятий, чтобы профилактировать это явление».

Антикоррупционное просвещение, по мнению специалистов, должно стать неотъемлемой частью учебного процесса. Ребенок должен уже в средних классах осознавать, как правильно и добросовестно трудиться в будущем. И что за коррупционные поступки предусмотрена уголовная ответственность. По итогам конкурса, лучшее сочинение было написано учащейся лицея № 6 Софьей Мартиросян. Среди рисунков 1 место заняла Мадина Баяндинова, «Республиканский классический лицей», а в номинации «Авторское стихотворение» победил – Роман Шальтин, «Средняя общеобразовательная школа № 12».