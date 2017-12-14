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Бюст пограничнику Вячеславу Токареву установили в Кош-Агаче

Герою отечества посвящается. Герой России погиб 23 года назад в Таджикистане. Его имя носит одна из застав погрануправления ФСБ России по Республике Алтай. На торжественном митинге собрались пограничники, жители села, родные офицера.

В металле и камне. Память об алтайском солдате теперь навсегда останется на этой земле, издавна считавшейся пограничной. Здесь, в Кош-Агаче, начиная с 20-х годов нес службу 28 Ойротский пограничный отряд.

АЛЕКСАНДР КАЙГОРОДОВ, НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО РА: «Когда встал вопрос об открытии памятника, месте его установки, наверное, долго мы не раздумывали. На пограничной заставе, с момента присвоения ей имени Героя России, был установлен бюст, возле которого каждый день пограничные наряды, отдавая дань пограничным и чекистским традициям, совершают ритуал минуты молчания перед выходом на службу».

Вячеслав Токарев родом из Бийска. В 93 г. окончил Новосибирское высшее командное военное училище. После чего был направлен в пограничные войска. Трагедия произошла в 1994 году в Таджикистане. Обороняя пограничный пост, лейтенант получил ранение. Несмотря на это, продолжил бой, который шел 12 часов. Благодаря его действиям, пограничники выправили ситуацию на всех участках обороны. Но это стоило офицеру жизни. Вячеславу было 22 года. Родные героя как никто другой хранят память о сыне.

МАРИЯ ТОКАРЕВА, МАМА ВЯЧЕСЛАВА ТОКАРЕВА: «Так получилось. Мы, конечно, как граждане России, всей семьей гордимся. Насколько мы гордимся, настолько грустим и плачем».

Этот бюст- часть проекта "Аллея памяти" Новосибирского высшего командного училища. Среди 28 выпускников -героев Советского союза и России и имя Вячеслава Токарева. На дне памяти собрались пограничники, сотрудники силовых структур, кадеты, жители Кош-Агача. Они возложили цветы к мемориалу, отдали дань уважения Вячеславу Токареву и всем военнослужащим, погибшим при исполнении долга.

Анна Скороходова, при содействии пресс службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.