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В Горно-Алтайске состоялся турнир по самбо

Памяти известного общественного и политического деятеля Алексея Ялбакова. Состоялся 21-й республиканский турнир по самбо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие порядка 130 юных спортсменов.

Развитие физкультуры и спорта в нашем регионе поддерживал Алексей Ялбаков, будучи вице-премьером правительства в 90 годы. Турнир его памяти по самбо проводится уже больше двадцати лет. За это время выросла целая плеяда известных борцов. Во время подобных состязаний 4 спортсмена из Республики Алтай выполнили норматив мастера спорта международного класса. Сейчас турнир поддерживают дети Алексея Иженеровича формируя призовой фонд, предоставляя в качестве подарков спортивную форму и инвентарь.

ЭЖЕР ЯЛБАКОВ, СЫН А.И. ЯЛБАКОВА: «Стараемся поддерживать детский спорт. Когда начинался турнир, были тяжелые времена, формы не было. Со временем все меняется».

В соревнованиях приняли участие ребята 2004-2006 годов рождения из самых разных уголков Республики Алтай. Юные борцы показывали все свои возможности добиваясь результатов. Дух соперничества и дух борьбы помогает выявить лучших.

В итоге в пяти весовых категориях лидерами стали Алим Имамагизанов, Амат Тадыков, Аткыр Кудюшев, Тимур Быйбыев и Керел Кичинеков. Лучшим тренером назван Эркин Канипиянов.

Марина Кулеева