НОВОСТИ

Глава Александр Бердников встретился с представителями профсоюзного актива региона

Взаимодействие общественности и власти. Зарплата бюджетников, обеспеченность медицинскими кадрами, повышение эффективности социального партнерства. Эти и другие вопросы рассмотрели участники заседания.

Один из основных вопросов повестки повышение заработной платы в рамках реализации Указов президента. По этому показателю Республика Алтай занимает лидирующие позиции не только по Сибири, но и по стране. В нашем регионе расходы на эти цели составили более одного миллиарда рублей, а на доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума в бюджете региона на 2018 год предусмотрено 283 млн рублей.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Председатели отраслевых профсоюзов представляют тоже определенные сферы нашей жизни и образование, медицину, работников лесной, дорожной отрасли, строительной. За ними тоже стоят люди, и они транслируют власти, главе РА, не свои мысли, а те вещи, которые говорит население, те сотрудники, работающие в этих сферах, в этих отраслях. В частности, шел вопрос о выполнении указов президента, в части повышения заработной платы. Были предложения резко повысить. Мы все целевые показатели на сегодняшний день выполняем, это один из немногих субъектов в Сибири, где 100% выполняются целевые показатели по повышению заработной платы. Эти деньги заложены в бюджете, сверх мы не можем перейти. Что касается работников медицины, то мы здесь занимаем первое место в Сибири по уровню, по темпам повышения оплаты медицинским работникам, в частности врачам. 997 млн рублей есть в РА, и мы до конца года все свои обязательства выполним 100%. Обсуждался вопрос по долгам по выплате зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Таких долгов у нас нет. На сегодняшний день ни один работник бюджетной сферы не имеет задолженности по выплате зарплаты».

Александр Бердников отметил важность регулярных встреч с профсоюзными лидерами, и выразил уверенность в их результативности. В свою очередь представители профсоюзов отмечают, что сегодня налажен конструктивный диалог со всеми ветвями власти в республики.

АНДРЕЙ ИЩЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ РА: «Что касается республиканской трехсторонней комиссии взаимодействия, однозначно мы хотим потвердить, что в рамках республиканской трехсторонней комиссии рассматриваются все вопросы. Взаимодействие налажено и с заместителями председателя правительства».

В ходе совещания представители профсоюзов медицинских работников поблагодарили профильное министерство за проводимую работу по привлечению кадров. Также было внесено предложение по индексации выплаты по оплате жилого помещения с отоплением и освещением медработникам, проживающим в сельской местности. Все вопросы, рассмотренные на совещании с профсоюзными лидерами, Глава региона Александр Бердников взял на контроль.

Иван Яськов