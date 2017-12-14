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В РА вручили премии талантливой молодежи

Поддержка талантливой молодёжи. Глава РА Александр Бердников принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премий для одаренной молодежи.

В этом году ими стали 52 представителя молодого поколения за успехи в науке, творчестве, спорте и социальной деятельности.

В этом зале собрались самые талантливые и активные представители молодёжи нашего региона, которые по итогам уходящего года проявили себя в различных сферах и были номинированы на несколько премий. Как назвал Александр Бердников сидящих в зале - это наше хорошее и красивое будущее.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Государственная поддержка одарённой и талантливой молодёжи, её меры были утверждены указом президента в 2006 году, наш лидер В.Путин предвидя уже тогда, какая будет сложная конкурентная борьба в современном мире за выживание и существование, каждое государство должно готовить красивых молодых, умных и физически развитых людей. И эти слова подкрепляются конкретными результатами, вы знаете, что за последние годы даже на уровне нашей республики мы реализуем различные проекты. Без таких шагов по поддержке вас дорогие друзья дальнейшее развитие и страны и нашей республики невозможно».

В этом году, премию главы РА, получили учащийся РКЛ Григорий Бухтуев, студентка политехнического колледжа Клавдия Степанова, а также студенты ГАГУ Ярослав Черемных и Сабина Багашева.

САБИНА БАГАШЕВА: ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РА: «Чувства переполняют конечно, торжественная обстановка такая долго ждали, уже и не надеялась получить, но я прошла и номинация любительский спорт. Я кандидат в мастера спорта по палеотлону, занималась также рафтингом, лёгкой атлетикой и лыжными гонками, была в призах и на России».

Также на торжественной церемонии были вручены премии имени Лазаря Кокышева, Павла Кучияка, Прокопия Елбаева и Павла Казанцева, всего ими были удостоены 52 представителя молодёжи. Их отбор осуществляется по пяти номинациям – социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество и любительский спорт.