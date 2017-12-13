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В Национальном музее организовали встречу участников республиканских общественных организаций



В их числе и поисковое движение России. Его активисты рассказали городским школьникам о находках, найденных в экспедициях. Благодаря поисковым отрядам, за последнее годы уменьшилось число безымянных могил. Родственники наконец узнают о судьбе своих дедов и прадедов.

Медальоны, портсигары, фляжки. Солдаты подписывали своими именами все вещи. Благодаря таким находкам и происходит установление личности. В фонд национального музея от поискового отряда "Вымпел" были переданы реликвии. Солдатский медальон был поднят из земли под Волгоградом. Принадлежал Ивану Никитину, уроженцу Турачакского района. Второй такой – Данилу Ожегину из Ойрот-Туры.

АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ В РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: «К сожалению, время неумолимо и не так много в процентном соотношении нам удается установить солдат. Но тех, кого находят поисковики, они возвращаются на родную землю с воинскими почестями придаются земле».

Курсанты поискового отряда вместе со своими наставниками ежегодно выезжают в экспедиции на места сражений. Благодаря их работе, на малую родину были возвращены останки 51 солдата ВОВ, ушедших на фронт из Горного Алтая. Истории наших воинов возрождаются в песнях и стихах.

О Героях Советского Союза школьникам рассказали молодые активисты Общероссийского народного фронта. Биография, истории из жизни. Некоторые вспоминали своих дедов и прадедов.

ИРИНА ЛИПАТОВА, ПРАВНУЧКА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТЕМИРЕЯ КАЗАКОВА: «Мой дедушка Темирей Токурович является героем СССР, и я очень рада, и благодарна таким людям как он, что сейчас у нас над головой мирное небо».

Несмотря на юный возраст, эти мальчики и девочки уже осознают, зачем они собрались в этом зале.

ВЛАДИМИР КОВАЛЕНКО, УЧАЩИЙСЯ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ №4 г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Есть такой день «День неизвестного солдата». Люди должны знать, что есть те, кто совершил подвиг, но о них никто не узнал. В будущем хочу стать МЧСником помогать людям и в будущем совершить подвиг».

Ежегодно в декабре в стране отмечается День неизвестного солдата и Героев Отечества. В этот день мы вспоминаем своих земляков, знать о которых должно и современное поколение, чтобы воины-герои навсегда оставались в сердцах людей.

Анна Скороходова