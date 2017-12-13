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Электронный читальный зал для слабовидящих читателей открылся в библиотеке имени Чевалкова



"Доступная среда". Видеоувеличитель, читающая машина, аудиокниги - все это еще один шаг на пути социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Более 100 инвалидов по зрению живет в Горно-Алтайске, половина из которых - постоянные читатели. В это году по программе "Доступная среда" Национальной библиотекой было куплено очень ценное оборудование для слабовидящих и незрячих пользователей. Теперь они могут не только читать понравившиеся произведения, но и научиться работать на компьютере.

НАТАЛЬЯ РУССКИХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. М. ЧЕВАЛКОВА: «В первую очередь - это, конечно, автоматизированное рабочее место. Очень хорошо, что компьютер адаптирован для незрячих и для слабовидящих. Для слабовидящих экран увеличивается в несколько раз, все значки на экране увеличиваются и слабовидящий работает также как мы с вами за этим компьютером».

Также приобрели сканирующую и читающую машину. Она распознаёт текст на шести языках и читает его при помощи встроенного синтезатора речи. Слушатель может настроить темп чтения и громкость. А это - стационарный электронный увеличитель. Он имеет 16 уровней увеличения и различные контрастные видеорежимы. Позволяет читать газеты, рассматривать мелкие детали, изменять цвета и даже заниматься рукоделием.

АНДРЕЙ ПЕТРУШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ: «Общение с книгой для незрячего человека - это большое дело. Не каждый раз мы можем, там по телевидению мы не видим, что показывают, ну а в книге мы можем прочитать любое произведение, благодаря достижениям нашей техники».

Свое сотрудничество с Горно-Алтайской организацией Всероссийского общества слепых Национальная библиотека начала в 2007 году после получения гранта по Федеральной программе «Культура России». Стоит отметить, что около 140 инвалидов по зрению живут в районах, поэтому сейчас заключены договоры о предоставлении «говорящих книг» районным библиотекам, это позволит читателям со всей республики пользоваться фондами Национальной библиотеки.





Дарья Куликова