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День открытых дверей в ГАГУ

Ребята из школ республики познакомились со специальностями, которыми обучают в ВУЗе и программе обучения. Для будущих абитуриентов провели экскурсию по университету, также выпускники посетили выставки-презентации и мастер-классы.

Самые увлекательные и насыщенные событиями в жизни молодых людей - студенческие годы. Именно здесь раскрываются их таланты и возможности. Традиционный День открытых дверей в Горно-Алтайском госуниверситете стал стартовой площадкой для определения своей будущей профессии. Сегодня в программе и мастер-классы и выставки-презентации, и научно-популярные лекции.

ОЛЬГА АНУФРИЕВА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: «Я думаю, что каждому абитуриенту, или потенциальному нашему абитуриенту есть сегодня из чего выбрать в нашем университете. Конечно, широка и прекрасна выставка для направления сельскохозяйственных специальностей. Здесь у нас, конечно, особо отличились технологии переработки сельхозпродукции и приборную базу мы показали сегодня и собственное производство».

На презентации факультета агротехнологий и ветеринарной медицины можно не только посмотреть продукцию, но и продегустировать. Свежий хлеб, Иван-чай и даже варенье из шишек. Все это сделано студентами-технологами из продуктов, выращенных собственными силами. Неподдельный интерес у ребят вызвали и разработки физико-математического и инженерно-технологического института. Испытать свои силы можно было в набивание мяча теннисной ракеткой, подсчет ударов которого ведется специальным микроконтроллером.

Также в рамках Дня открытых дверей в актовом зале ГАГУ прошёл конкурс факультетов "Я - в профессии". Где абитуриенты смогли получить необходимую информацию о поступлении, включая особенности приема и направлений подготовки. Затем уже студенты представили сценические номера, видеоролики и интерактивные проекты по своим направлениям.

ВАЛЕНТИНА ЛУКАШЕВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №1: «Сегодня нас водили по разным факультетам, экскурсиям. На каждом факультете нам рассказывали о чем-то интересном, о том чем студенты занимаются на этом факультете. Я была практически на всех. Это очень интересно, занимательно, мне все очень понравилось».

До того, как ГАГУ, в очередной раз откроет свои двери для абитуриентов, ещё достаточно времени. Поэтому у выпускников школ, есть время решить на какой факультет им поступать и становиться ли вообще студентами именно этого ВУЗа. Порядка 400 гостей, большинство из которых школьники, причем не только города, но и ближайших районов, Майминского, Чойского и Турачакского стали в этот день гостями Дня открытых дверей.

Дарья Куликова