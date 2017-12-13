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Когда в полную меру заработает Центр спортивной акробатики и решится вопрос с руководством учреждения?

Александр Бердников развеял слухи, поднявшиеся вокруг этого объекта. Он встретился с родителями детей, который будут заниматься новом спортивном сооружении.

Родителей беспокоит, что тренировочный процесс до сих пор не начался, несмотря на то, что объект сдали еще в сентябре. Появились слухи, что центр собираются закрыть, что здесь планируют обучать детей не акробатике, а борьбе и легкой атлетике. Александр Бердников заверил, что это не так, также решен вопрос и по руководству спортивного объекта.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Этот центр построили и вот эти вещи, которые инициируют непонятные люди и с какой целью. Пишут обращение к президенту, в прокуратуру. Таких мыслей даже нет! Их даже не назовешь бредовыми идеями "навязывают нам директора", но может этот человек хороший как тренер, я не возражаю, но пусть он занимается тренерской работой, а назначать руководителя, который будет заниматься вопросами административно-хозяйственной деятельности, чтобы было тепло, чтобы воздух соответствовал, работало освещение, чистилась территория, - там должен быть человек, который имеет опыт в хозяйственной деятельности. Пусть каждый занимается своим делом. Не нужно в нашу компетенцию вмешиваться по назначению руководителя. Я сегодня собрал родительскую общественность, я им благодарен за эту встречу, и мы все точки над "и"". Там дети будут заниматься акробатикой! Не будут там бороться ни другими видами спорта. А то кто-то говорит, что спорт для богатых, а куда девать бедных, многодетных? Детей из неполных семей, кто имеет склонность к занятию этим видом спорта. Так не бывает. И никто нам не вправе диктовать условия. Здесь есть власть, которая будет принимать решения в интересах населения, а не в интересах какой-то группы людей, или в интересах одного человека. Мы сегодня встречей обоюдно удовлетворены и никаких вопросов там не будет. Мы берем на бюджет 27 млн дополнительно, на содержание. Нас никто не заставлял строить этот зал акробатики, можно было построить поликлинику или полбольницы в районе каком-нибудь. Но мы посчитали, что это тоже нужно делать, потому что спорт красив».

После сдачи объекта в эксплуатацию здание было передано в ведение администрации Горно-Алтайска. И все прошедшее время шла подготовка документов по организации учебного процесса. Сейчас все технические и подготовительные мероприятия завершены, и в ближайшие дни центр заработает в полную меру.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Это будет отдельная спортивная школа, как мы и обещали на открытии, под названием Грация, документы подписаны. га сегодня утвержден устав и утверждено штатное расписание. Буквально сегодня-завтра будет принято решение о назначении руководителя и на этой неделе мы с этим руководителем вас познакомим, выйдем на встречу. И он начнет работать».

На собрании глава Александр Бердников заверил родителей, что Центр заработает в ближайшие дни и их дети приступят к полноценным тренировкам.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Это сложнейший новый объект. Там сложнейшие коммуникации. они должны пройти испытания, доводку, кто близок к технике понимают, что это такое. это должны пройти регламентные пробы и все остальное, допуски, сертификаты, чтобы могли точно сказать родителям что ваши дети будут заниматься в безопасном помещении. Это естественный процесс, в соответствующий установленный законом сроки. они уже практически завершены и буквально через несколько дней центр заработает в полную меру».

Александр Бердников добавил, что из числа наиболее активных родителей в центре будет создан наблюдательный совет, который будет контролировать процесс и влиять на принятие важнейших решений.

Напомним, родители и общественность неоднократно обращались к Александру Бердникову с просьбой решить вопрос о строительстве Центра спортивной акробатики. Руководитель региона в свою очередь обратился руководителю «Газпром» Алексею Миллеру. На строительство центра «Газпром» направил порядка 160 млн рублей.

Александр Бердников лично контролировал ход строительства Центра спортивной акробатики на всем протяжении работ.