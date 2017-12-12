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Спорткомитет Горного Алтая отмечает юбилей

Это радость побед, это годы свершений и открытий. Спорткомитет по физической культуре и спорту РА отмечает 80-летие со дня образования. В рамках юбилея в национальном театре чествовали лучших спортсменов нашего региона.

Рафтеры, борцы, легкоатлеты, полиатлонисты, волейболисты, гиревики и представители многих других видов спорта. В большом зале театра собрались и тренеры-преподаватели, педагоги детско-юношеских организаций, представители федераций руководители спорткомитета разных лет, ветераны физвоспитания, кто отдал своей профессии много лет. Ведь их успех — это успех и коллектива, и каждого специалиста, и руководителя.

АНАТОЛИЙ УВАЧЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 1987-1992 гг: «Я очень счастлив сегодняшнему мероприятию, поскольку я вижу здесь ветеранов спорта, я вижу молодежь, это по-настоящему юбилей, праздник спорта РА».

История комитета начинается с января 1937-го года. И за 80 лет орган ни на шаг не отступил от главного своего предназначения — развитие физкультуры и спорта в регионе. Сегодня подведомственными учреждениями комитета являются Школа высшего спортивного мастерства, Центр спортивной подготовки сборных команд РА, ДЮСШ, Школа олимпийского резерва. Спорткомитет внедряет комплекс ГТО, проводит ряд массовых спортивных мероприятий различных уровней, среди которых «Лыжня России», «Российский азимут», «День самбо», Кросс наций, Оранжевый мяч и многие другие. Для желающих заниматься спортом в республике созданы все условия: построены бассейн и зал спортивной акробатики реконструированы стадионы «Спартак» и «Динамо», на очереди ледовый дворец в Майме, по всей республике открылось множество спортивных залов, спортплощадок.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА:«Сегодня усилиями спорткомитета, тренеров, при участии родителей и поддержке правительства и главы региона А.В.Бердникова создаются все условия для развития детей в сфере физкультурно-спортивной деятельности».

Теплые слова и благопожелания. На сцену с поздравлениями в этот день поднимаются представители министерств и ведомств, ветераны, спортсмены, тренеры, руководители спорткомитета разных лет.

ЗАУРИ КАЗАКПАЕВ ,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РА: «Мы верим, что в дальнейшем физическая культура будет успешно развиваться и станет неотъемлемой частью жизни каждого. Пусть победы сопутствуют вам не только на спортплощадках, но и в повседневной жизни»

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта России» награжден руководитель региональной федерации по полиатлону Александр Варганов, почетной грамотой правительства РА ветеран спорта Юрий Эдоков. Ведомственными почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными сертификатами награждены многие заслуженные атлеты, тренеры, преподаватели, внесшие свой неоценимый вклад в общую копилку спортивных достижений РА.