В прокуратуре РА прошло межведомственное совещание

Взаимодействие органов прокуратуры, юстиции, органов государственной власти и местного самоуправления. В прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросу обеспечения единства правового пространства РФ на территории Республики Алтай, борьбы с коррупцией.
ЮЛИЯ ЮРКИНА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РА: «Исходя из общей заинтересованности в укреплении правовой основы, организации местного самоуправления, придавая важное значение вопросам повышения эффективности взаимодействия органов прокуратуры РА с органами местного самоуправления в правотворческой деятельности заключают новое соглашение о сотрудничестве».
Концепция действующего соглашения от 2014-го года сохраняется с условием его перезаключения. В соответствии с положением Конституции РФ и РА, а также с федеральным законодательством соглашение между прокуратурой и Советом муниципальных образований только усовершенствуется.