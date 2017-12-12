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В прокуратуре РА прошло межведомственное совещание

Взаимодействие органов прокуратуры, юстиции, органов государственной власти и местного самоуправления. В прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросу обеспечения единства правового пространства РФ на территории Республики Алтай, борьбы с коррупцией.

В совещании приняли участие прокурор РА, Депутаты Республики, представители республиканского Правительства, а также Минюста и Управления Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации «Совет муниципальных образований РА», органов местного самоуправления. В ходе видеоконференции затронута актуальность взаимодействия в правотворческой деятельности, в борьбе с коррупцией, также рассмотрены и вопросы надзорной и правоприменительной практики.ЮЛИЯ ЮРКИНА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РА: «Исходя из общей заинтересованности в укреплении правовой основы, организации местного самоуправления, придавая важное значение вопросам повышения эффективности взаимодействия органов прокуратуры РА с органами местного самоуправления в правотворческой деятельности заключают новое соглашение о сотрудничестве».

Концепция действующего соглашения от 2014-го года сохраняется с условием его перезаключения. В соответствии с положением Конституции РФ и РА, а также с федеральным законодательством соглашение между прокуратурой и Советом муниципальных образований только усовершенствуется.