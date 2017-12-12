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Новый спортивный зимний сезон открыли в Турачаке

3-й год в Турачаке открывается настоящий лыжный стадион. Что примечательно, прокат спортивного инвентаря здесь совершенно бесплатный как для детей, так и для взрослых.

Идея организовать на этом месте лыжный стадион пришла к властям Турачакского района в 2015 году, после завершения республиканского фестиваля «Родники Алтая», который проходил на этой площадке. Эта территория на въезде в райцентр активно используется для проведения массовых мероприятий летом, как оказалось зимой, она тоже может принести пользу жителям.

ВЛАДИСЛАВ РЯБЧЕНКО, ГЛАВА МО "ТУРАЧАКСКИЙ РАЙОН: «Нынче уже третий сезон будет работать, у нас от 3 до 4 тысяч посещений за зиму, организовали бесплатный прокат, а вот эту горницу, которая стоит у меня за спиной, мы используем сегодня как пункт проката, чтобы семьями приезжали с ребятишками. Более половины лыжных комплектов у нас малого и среднего детского размера».

Семейный досуг на лыжне, что может быть приятней и полезней, тем более, что на недостаток снега в Турачаке не жаловались никогда, поэтому лыжный сезон здесь длинный. Говоря о лыжах и ботинках, необходимо отметить, что это не какой-то старый списанный спортинвентарь. Всё это покупалось на деньги, выделенные из районного бюджета специально для бесплатного пункта проката.

АЛЕКСЕЙ АБРАМЕНКО, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПУНКТОМ ПРОКАТА: «Инвентарь закуплен самый современный, нацелено на то, чтобы использовали его семьями, так и есть приходят каждую субботу воскресенье. Здесь очень много народа».

В этом году было решено расширить возможности стадиона. Вот здесь совсем скоро будет залит каток, так что приходить сюда смогут не только любители беговых лыж, но и те, кто захочет покорить лед. Здесь же будет установлена и ёлка, для того, чтобы в новогодние праздники привлечь к досугу на свежем воздухе как можно больше детей и взрослых.