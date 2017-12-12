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В Национальном театре при полном аншлаге прошли концерты «АLTAI MIX»

На главной сцене республики выступили лучшие артисты. В программе: популярные хиты и новые песни.

По словам зрителей, трех концертов - мало. Большой зал Национального театра не смог вместить в себя всех желающих.

LTAI

MIX

LTAI

MIX

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LTAI

MIX

С каждым годом «А» бьет рекорды популярности, предлагая вниманию искушенного зрителя популярные песни как именитых, так и начинающих исполнителей. Дебютанты проекта - братья Самашовы, Руслан Башпаков. А Арслан Абудов просто взорвал зал исполнением известного шлягера.Впервые в этом составе, но уже зарекомендовавшие себя профессиональными исполнителями: Эдуард Согоноков, Виктор Суразаков, Радмила Мажлаева и Алексей Тазранов. И, конечно, золотой состав «А» с новыми песнями и с уже известными хитами. Непривычный образ Владимира Попошева, но близкий ему самому, как участнику боевых действий в Чечне. Песня посвящается всем солдатам России.Среди сюрпризов организатор проекта ГТРК "Горный Алтай" представил и новые клипы. "Мой золотой". Реальная история пары Эмиля и Галины Толкочековых. Как ее продолжение, трогательное исполнение «Колыбельной». Отдельный номер подготовили и журналисты телерадиокомпании, посвятив песню "Мы вместе" свои зрителям и в этом зале, и во всей республике.Лирические композиции Нины Колондиной, зажигательное исполнение Елены Тахтаевой, национальный колорит в современной интерпретации Добрыни Сатина. Каждый номер - это целое представление, которое не оставил равнодушным ни одного гостя. А завершился концерт традиционно - песней "Энирылдыс", которую под аккомпанемент режиссера проекта «А» Владимира Кончева исполнили не только артисты, но и зрители.