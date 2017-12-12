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МЧС просит не выходить на лед

МЧС предупреждает - на тонкий лед не выходить. Недавняя трагедия в Усть-Коксинском районе унесла жизнь ребенка. 8-летний мальчик провалился под лед реки Кастахты. Спасти его не удалось. Сейчас на водоемах региона проходит процесс ледообразования, а из-за потепления лед стал рыхлым и выходить на него смертельно опасно.

ИГОРЬ БАБКИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ РА: «Ежегодно осенью с начала ледостава инспектора ГИМС проводят занятия в образовательных школах и дошкольных учреждениях. Учат детей, как правильно себя вести в случаях происшествий на воде, как обезопасить себя. Но при этом на территории РА произошло уже несколько происшествий с гибелью детей. Поэтому убедительная просьба педагогов, родителей, особое внимание уделить профилактике детей, чтобы не выходили на лед, родители чтобы провели беседы с детьми, так же не оставляли их без контроля на территории речки или льда».

Сотрудники МЧС рекомендуют ходить через реку по мосту, а также уберечь детей от игр на водоёмах.